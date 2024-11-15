США нададуть Україні $7,1 млрд військової допомоги до закінчення каденції Байдена – Пентагон

До закінчення каденції президента Джо Байдена США планують передати Україні військову допомогу на суму 7,1 млрд доларів із запасів Пентагону.

Джерело: заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, цитують сайт Пентагона, Суспільне

Пряма мова Сінгх: "Президент заявив, що він зобов'язався надати Україні близько 7,1 мільярда доларів… до завершення своєї каденції".

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Деталі: Вона підкреслила, що адміністрація активно працює над виконанням цієї обіцянки і розробляє великі пакети допомоги, які будуть передані Україні майже щотижня.

Пряма мова Сінгх: "Президент чітко дав зрозуміти, що він має намір використати всі повноваження, надані Конгресом, і ми докладемо всіх зусиль, щоб це сталося".

Деталі: Представниця військового вйідомства США також додала, що Пентагон продовжує поповнювати свої запаси, щоб не знижувати рівень боєготовності США, і водночас забезпечує, щоб Україна отримала необхідні ресурси для успішної боротьби на полі бою.

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Пряма мова Сінгх: "Ви бачили, що ми випускаємо великі пакети (допомоги – ред.), знаєте, з самого початку, і ви бачили, що ми випускаємо їх фактично майже щотижня.

Тож я очікую, що протягом наступних місяців цієї адміністрації ви й надалі бачитимете ці пакети, які надходитимуть із наших запасів".

Що передувало: Повідомлялося, що Байден до завершення своєї каденції говоритиме про необхідність підтримки України на тлі перемоги на виборах Дональда Трампа.

Адміністрація Байдена, яка є чинною до інаугурації нового президента, має намір надіслати до Конгресу запит щодо нової допомоги для України на 2025 фінансовий рік.

ЗМІ раніше повідомили, що США планують відправити Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot і NASAMS, яких має вистачити до кінця року.

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