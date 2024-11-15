США предоставят Украине $7,1 млрд военной помощи до окончания каденции Байдена – Пентагон

До окончания каденции президента Джо Байдена США планируют передать Украине военную помощь на сумму 7,1 млрд долларов из запасов Пентагона.

Источник: заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, цитируют сайт Пентагона, Суспільне

Прямая речь Сингх: "Президент заявил, что он обязался предоставить Украине около 7,1 миллиарда долларов... до завершения своей каденции".

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Детали: Она подчеркнула, что администрация активно работает над выполнением этого обещания и разрабатывает большие пакеты помощи, которые будут переданы Украине почти каждую неделю.

Прямая речь Сингх: "Президент четко дал понять, что он намерен использовать все полномочия, предоставленные Конгрессом, и мы приложим все усилия, чтобы это произошло".

Детали: Представительница военного ведомства США также добавила, что Пентагон продолжает пополнять свои запасы, чтобы не снижать уровень боеготовности США, и одновременно обеспечивает, чтобы Украина получила необходимые ресурсы для успешной борьбы на поле боя.

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Прямая речь Сингх: "Вы видели, что мы выпускаем большие пакеты (помощи - ред.), знаете, с самого начала, и вы видели, что мы выпускаем их фактически почти каждую неделю.

Поэтому я ожидаю, что в течение следующих месяцев этой администрации вы и в дальнейшем будете видеть эти пакеты, которые будут поступать из наших запасов".

Что предшествовало: Сообщалось, что Байден до завершения своей каденции будет говорить о необходимости поддержки Украины на фоне победы на выборах Дональда Трампа.

Администрация Байдена, которая действует до инаугурации нового президента, намерена направить в Конгресс запрос о новой помощи для Украины на 2025 финансовый год.

СМИ ранее сообщили, что США планируют отправить Украине ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot и NASAMS, которых должно хватить до конца года.

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