Трамп про війну Росії проти України: "Це повинно припинитися"
П'ятниця, 15 листопада 2024, 05:30
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на війні Росії проти України.
Джерело: Трамп, цитує CNN
Пряма мова Трампа: "Ми будемо дуже наполегливо працювати з Росією та Україною. Це (війна – ред.) має припинитися. Росія і Україна повинні зупинитися".
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Деталі: Видання зазначає, що під час заходу у Флориді Трамп висловив жаль з приводу смертей через війну, "незалежно від того, чи це солдати", чи люди, які "перебувають у містах".
Пряма мова Трампа: "Ми будемо працювати над цим".
Що передувало: Раніше Трамп, який уже оголосивши свою перемогу на виборах, заявив, що планує покласти край війнам у світі.
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Передісторія:
- Трамп неодноразово заявляв, що завершить війну в Україні за 24 години після свого обрання на другий президентський термін.
- Він навіть розповідав, як саме збирається це зробити. "Я б сказав Зеленському: "Досить. Ви повинні укласти угоду. Я б сказав Путіну: якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому дуже багато. Ми (дамо Україні, – ред.) більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться. Я укладу угоду за один день. За один день", – заявляв Трамп.
- Видання The Washington Post з посиланням на джерела повідомляло, що Трамп нібито прагне підштовхнути Україну до поступок РФ і передачі під її контроль українських територій – зокрема, Криму та Донбасу. Радник виборчої кампанії Трампа Джейсон Міллер назвав фейковими ці деталі.
- У квітня телеканал CNN повідомив, що Трамп нібито розраховує змусити Росію та Україну починати перемовини про припинення бойових дій, тиснучи аргументом про подальшу американську військову допомогу.
- Колишня радниця Трампа Фіона Гілл заявляла, що той, перебуваючи на посаді президента США, давав зрозуміти, ніби вважає, що Україна повинна бути частиною Росії.
- Сам Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах буде намагатися допомогти Україні, але паралельно вимагатиме від Європи таких самих зусиль.
- У червні президент Володимир Зеленський попереджав про ризик того, що експрезидент і кандидат у президенти США Дональд Трамп може стати "президентом-лузером" і ослабити вплив США у світі, якщо змусить Україну до перемир’я з Росією.