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Трамп про війну Росії проти України: "Це повинно припинитися"

Ольга Глущенко П'ятниця, 15 листопада 2024, 05:30
Трамп про війну Росії проти України: Це повинно припинитися
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на війні Росії проти України.

Джерело: Трамп, цитує CNN

Пряма мова Трампа: "Ми будемо дуже наполегливо працювати з Росією та Україною. Це (війна – ред.) має припинитися. Росія і Україна повинні зупинитися".

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Деталі: Видання зазначає, що під час заходу у Флориді Трамп висловив жаль з приводу смертей через війну, "незалежно від того, чи це солдати", чи люди, які "перебувають у містах".

Пряма мова Трампа: "Ми будемо працювати над цим".

Що передувало: Раніше Трамп, який уже оголосивши свою перемогу на виборах, заявив, що планує покласти край війнам у світі.

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Передісторія: 

Трампвійна
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