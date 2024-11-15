Трамп о войне России против Украины: "Это должно прекратиться"

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация сосредоточится на войне России против Украины.

Источник: Трамп, цитирует CNN

Прямая речь Трампа: "Мы будем очень настойчиво работать с Россией и Украиной. Это (война - ред.) должно прекратиться. Россия и Украина должны остановиться".

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Детали Издание отмечает, что во время мероприятия во Флориде Трамп выразил сожаление по поводу смертей из-за войны, "независимо от того, это солдаты", или люди, которые "находятся в городах".

Прямая речь Трампа: "Мы будем работать над этим".

Что предшествовало: Ранее Трамп, который уже объявив свою победу на выборах, заявил, что планирует положить конец войнам в мире.

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