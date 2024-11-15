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Трамп о войне России против Украины: "Это должно прекратиться"

Ольга ГлущенкоПятница, 15 ноября 2024, 05:30
Трамп о войне России против Украины: Это должно прекратиться
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация сосредоточится на войне России против Украины.

Источник: Трамп, цитирует CNN

Прямая речь Трампа: "Мы будем очень настойчиво работать с Россией и Украиной. Это (война - ред.) должно прекратиться. Россия и Украина должны остановиться".

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Детали Издание отмечает, что во время мероприятия во Флориде Трамп выразил сожаление по поводу смертей из-за войны, "независимо от того, это солдаты", или люди, которые "находятся в городах".

Прямая речь Трампа: "Мы будем работать над этим".

Что предшествовало: Ранее Трамп, который уже объявив свою победу на выборах, заявил, что планирует положить конец войнам в мире.

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Предыстория:

  • Трамп неоднократно заявлял, что завершит войну в Украине за 24 часа после своего избрания на второй президентский срок.
  • Он даже рассказывал, как именно собирается это сделать. "Я бы сказал Зеленскому: "Хватит. Вы должны заключить соглашение. Я бы сказал Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим ему очень много. Мы (дадим Украине, – ред.) больше, чем они когда-либо получали, если придется. Я заключу соглашение за один день. За один день", – заявлял Трамп. 
  • Издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что Трамп якобы стремится подтолкнуть Украину к уступкам РФ и передаче под ее контроль украинских территорий – в частности, Крыма и Донбасса. Советник избирательной кампании Трампа Джейсон Миллер назвал фейковыми эти детали.
  • В апреле телеканал CNN сообщил, что Трамп якобы рассчитывает заставить Россию и Украину начинать переговоры о прекращении боевых действий, давя аргументом о дальнейшей американской военной помощи.
  • Бывшая советница Трампа Фиона Гилл заявляла, что тот, находясь на посту президента США, давал понять, будто считает, что Украина должна быть частью России.
  • Сам Трамп заявил, что в случае победы на выборах будет пытаться помочь Украине, но параллельно будет требовать от Европы таких же усилий.
  • В июне президент Владимир Зеленский предупреждал о риске того, что экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп может стать "президентом-лузером" и ослабить влияние США в мире, если вынудит Украину к перемирию с Россией.

Трампвойна
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