Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В окупованій грузинській Абхазії спалахнули протести проти нової "угоди" з Росією

Марія ЄмецьП'ятниця, 15 листопада 2024, 13:13
В окупованій грузинській Абхазії спалахнули протести проти нової угоди з Росією
Стоп-кадр із відео в місцевих телеграм-каналах

У Сухумі, головному місті окупованої грузинської Абхазії, почалися сутички під час протесту проти "інвестиційної угоди" з Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення SOVA та "Ехо Кавказу"

Деталі: Мітинг під місцевим "парламентом" зібрався як акція протесту проти "інвестиційної угоди", яку невдоволені протестувальники вважають такою, що вигідна лише Москві.

Реклама:

"Парламент" вирішив відкласти розгляд проєкту, мітингарі заявили, що не збираються розходитись і почали вимагати проведення голосування і відхилення угоди. Акція почала переростати у сутички.

Протестувальники нібито протаранили автомобілем фрагмент паркану і потрапили на прилеглу до "парламенту" територію. Повідомляють, що у силовиків кидались яйцями і пляшками, також заблокували службовий автомобіль, яким хотіли заблокувати прохід. Проти мітингарів застосовували сльозогінний газ. 

Протестувальники нібито повністю оточили ключові будівлі з органами де-факто влади регіону і на перемовини до них вийшли очільники "МВС" і "Служби держбезпеки" окупованого регіону. 

РЕКЛАМА:

У телеграм-каналах з’являлась інформація про нібито "постріли" біля парламенту, проте невідомо, чи це відповідає дійсності. 

Читайте також Курс на поглинання: як Росія змінює стратегію щодо окупованих територій Грузії

АбхазіяРосіямітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist: Біля Запоріжжя будують фортифікації в очікуванні наступу РФ

Польські фермери припинили блокувати кордон із Україною

У понеділок відключення електроенергії діятимуть 6 годин

Вибухівки та "розтяжки": поліція фіксує диверсії проти співробітників – джерело

"Укренерго" послабило обмеження світла у неділю

Захисники уразили С-400 на Курщині

Усі новини...
Абхазія
Росія добудовує військовий порт в окупованій Абхазії — ЗМІ
Парламент Грузії не засуджуватиме наміри РФ створити базу для флоту в Абхазії
ЄС занепокоєний намірами Росії створити базу для флоту в невизнаній Абхазії
Останні новини
00:22
У КМВА повідомили про насідки атаки ворожих безпілотників на столицю
00:02
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну ударними БпЛА з різних напрямків
23:58
оновленоУ Києві працює ППО
23:57
Збірна України з футзалу оголосила заявку на матчі відбору Євро-2026
23:37
На виборах у Румунії лідирує чинний прем'єр
23:36
Як та з чим готували вареники у давнину: традиції та рецепти
23:30
Італійські ліві популісти розірвали стосунки зі своїм співзасновником-коміком
22:43
Генштаб: На фронті майже 200 боєзіткнень, на Курахівському напрямку – 57 атак
22:38
Став відомий склад жіночої збірної України з біатлону на перший етап Кубку світу
22:17
Понад 20 речей, які можуть знадобитися у разі блекауту: добірка
Усі новини...
Реклама:
Реклама: