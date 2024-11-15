В окупованій грузинській Абхазії спалахнули протести проти нової "угоди" з Росією

У Сухумі, головному місті окупованої грузинської Абхазії, почалися сутички під час протесту проти "інвестиційної угоди" з Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення SOVA та "Ехо Кавказу"

Деталі: Мітинг під місцевим "парламентом" зібрався як акція протесту проти "інвестиційної угоди", яку невдоволені протестувальники вважають такою, що вигідна лише Москві.

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"Парламент" вирішив відкласти розгляд проєкту, мітингарі заявили, що не збираються розходитись і почали вимагати проведення голосування і відхилення угоди. Акція почала переростати у сутички.

Протестувальники нібито протаранили автомобілем фрагмент паркану і потрапили на прилеглу до "парламенту" територію. Повідомляють, що у силовиків кидались яйцями і пляшками, також заблокували службовий автомобіль, яким хотіли заблокувати прохід. Проти мітингарів застосовували сльозогінний газ.

Протестувальники нібито повністю оточили ключові будівлі з органами де-факто влади регіону і на перемовини до них вийшли очільники "МВС" і "Служби держбезпеки" окупованого регіону.

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У телеграм-каналах з’являлась інформація про нібито "постріли" біля парламенту, проте невідомо, чи це відповідає дійсності.

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