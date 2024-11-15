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В оккупированной грузинской Абхазии вспыхнули протесты против нового "соглашения" с Россией

Мария ЕмецПятница, 15 ноября 2024, 13:13
В оккупированной грузинской Абхазии вспыхнули протесты против нового соглашения с Россией
Стоп-кадр из видео в местных телеграм-каналах

В Сухуми, главном городе оккупированной грузинской Абхазии, начались столкновения во время протеста против "инвестиционного соглашения" с Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение SOVA и "Эхо Кавказа"

Детали: Митинг под местным "парламентом" собрался как акция протеста против "инвестиционного соглашения", которое недовольные протестующие считают выгодным только Москве.

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"Парламент" решил отложить рассмотрение проекта, митингующие заявили, что не собираются расходиться и начали требовать проведения голосования и отклонения соглашения. Акция начала перерастать в столкновения.

Сообщают, что протестующие протаранили автомобилем фрагмент забора и попали на прилегающую к "парламенту" территорию. В силовиков бросали яйцами и бутылками, также заблокировали служебный автомобиль, которым хотели заблокировать проход. Против митингующих применяли слезоточивый газ.

Протестующие полностью окружили ключевые здания с органами де-факто власти региона и на переговоры к ним вышли руководители "МВД" и "Службы госбезопасности" оккупированного региона.

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В телеграм-каналах появлялась информация о якобы "выстрелах" возле парламента, однако неизвестно, соответствует ли это действительности.

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АбхазияРосcиямитинги
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