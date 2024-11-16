У Києві та області ППО працювала по ворожих безпілотниках
Субота, 16 листопада 2024, 01:36
У ніч проти 16 листопада в Київській області сили ППО працювали по російських дронах.
Джерело: Київська ОВА, мер Києва Віталій Кличко
Дослівно КОВА: "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях".
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Деталі: У військовій адміністрації Київської області закликали жителів перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, подбавши про власну безпеку.
Оновлено: Пізніше Кличко повідомив про роботу ППО в Києві.
О 4:06 у Києві, а о 4:50 в області оголосили відбій повтряної тривоги.
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Що передувало: Російська армія увечері 15 листопада запустила на територію України групи ударних безпілотників.