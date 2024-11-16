У Києві та області ППО працювала по ворожих безпілотниках

У ніч проти 16 листопада в Київській області сили ППО працювали по російських дронах.

Джерело: Київська ОВА, мер Києва Віталій Кличко

Дослівно КОВА: "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях".

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Деталі: У військовій адміністрації Київської області закликали жителів перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, подбавши про власну безпеку.

Оновлено: Пізніше Кличко повідомив про роботу ППО в Києві.

О 4:06 у Києві, а о 4:50 в області оголосили відбій повтряної тривоги.

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Що передувало: Російська армія увечері 15 листопада запустила на територію України групи ударних безпілотників.