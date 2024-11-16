В Киеве и области ПВО работала по вражеским беспилотникам

В ночь на 16 ноября в Киевской области силы ПВО работали по российским дронам.

Источник Киевская ОВА, мэр Киева Виталий Кличко

Дословно КОВА: "В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".

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Детали: В военной администрации Киевской области призвали жителей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, позаботившись о собственной безопасности.

Обновлено Позже Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве.

В 4:06 в Киеве, а в 4:50 в области объявили отбой воздушной тревоги.

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Что предшествовало: Российская армия вечером 15 ноября запустила на территорию Украины группы ударных беспилотников.