В Киеве и области ПВО работала по вражеским беспилотникам
Суббота, 16 ноября 2024, 01:36
В ночь на 16 ноября в Киевской области силы ПВО работали по российским дронам.
Источник Киевская ОВА, мэр Киева Виталий Кличко
Дословно КОВА: "В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".
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Детали: В военной администрации Киевской области призвали жителей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, позаботившись о собственной безопасности.
Обновлено Позже Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве.
В 4:06 в Киеве, а в 4:50 в области объявили отбой воздушной тревоги.
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Что предшествовало: Российская армия вечером 15 ноября запустила на территорию Украины группы ударных беспилотников.