КМВА: Через атаку ворожих дронів пошкоджена київська багатоповерхівка

У ніч проти 16 листопада в Києві пошкоджень зазнала житлова інфраструктура через атаку російських дронів.

Джерело: КМВА

Дослівно КМВА: "Внаслідок повітряної атаки дронів Збройних сил РФ в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури".

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Деталі: В адміністрації зазначають, що через падіння уламків в багатоповерховому житловому будинку сталося пошкодження балконів та вікон.

фото: КОВА

Дослівно КМВА: "Інформації щодо ймовірної пожежі не надходило. Даних щодо постраждалих немає. Оперативне зведення оновлюється та уточнюється".