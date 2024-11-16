КМВА: Через атаку ворожих дронів пошкоджена київська багатоповерхівка
Субота, 16 листопада 2024, 04:38
У ніч проти 16 листопада в Києві пошкоджень зазнала житлова інфраструктура через атаку російських дронів.
Джерело: КМВА
Дослівно КМВА: "Внаслідок повітряної атаки дронів Збройних сил РФ в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури".
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Деталі: В адміністрації зазначають, що через падіння уламків в багатоповерховому житловому будинку сталося пошкодження балконів та вікон.
Дослівно КМВА: "Інформації щодо ймовірної пожежі не надходило. Даних щодо постраждалих немає. Оперативне зведення оновлюється та уточнюється".