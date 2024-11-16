КГВА: Из-за атаки вражеских дронов повреждена киевская многоэтажка

В ночь на 16 ноября в Киеве повреждениям подверглась жилая инфраструктура из-за атаки российских дронов.

Источник: КГВА

Дословно КГВА: "В результате воздушной атаки дронов Вооруженных сил РФ в Оболонском районе столицы зафиксировано повреждение жилой инфраструктуры".

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Детали: В администрации отмечают, что из-за падения обломков в многоэтажном жилом доме произошло повреждение балконов и окон.

фото: КОВА

Дословно КГВА: "Информации о вероятном пожаре не поступало. Данных о пострадавших нет. Оперативная сводка обновляется и уточняется".