Кремль посилює тиск на Європу щодо війни в Україні на тлі невизначеності США – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що влада Росії посилює тиск на європейські країни в питання війни РФ проти України на тлі невизначеності політики США.
Джерело: ISW
Дослівно ISW: "Кремль посилює кампанію рефлекторного тиску, спрямовану на те, щоб вплинути на прийняття рішень на Заході на користь Росії напередодні або замість можливих майбутніх переговорів про врегулювання війни в Україні".
Деталі: Правитель Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем 15 листопада і повторив кілька інформаційних наративів Кремля, спрямованих на те, щоб вплинути на німецький уряд та інші західні держави з метою підштовхнути Україну до передчасних мирних переговорів замість надання Україні подальшої військової підтримки.
Президент України Володимир Зеленський назвав дзвінок Шольца-Путіна "скринею Пандори" і попередив, що цей дзвінок допомагає Путіну досягти його ключових цілей: зменшити свою ізоляцію в міжнародному співтоваристві та провести переговори на бажаних для Росії умовах, "які ні до чого не призведуть".
Путін та інші високопоставлені російські чиновники останнім часом посилили риторику, спрямовану на вплив на зовнішню політику нового уряду США на чолі з новообраним президентом Дональдом Трампом.
Дослівно ISW: "Кремль також нещодавно підтвердив своє небажання йти на компроміс щодо умов будь-яких можливих майбутніх переговорів, при цьому чітко вказавши, що давня мета Кремля – повна капітуляція України – залишається незмінною.
Кремль, ймовірно, прагне скористатися невизначеністю щодо майбутньої політики США стосовно України, посилюючи свою кампанію рефлекторного тиску проти європейських союзників України".
Деталі: Високопоставлені російські чиновники, включаючи секретаря Ради безпеки Сергія Шойгу та міністра оборони Андрія Бєлоусова, зокрема, використовували телефонні дзвінки із західними політичними та військовими посадовцями для просування кремлівських інформаційних наративів та спроб примусити Захід піти на передчасні поступки в питанні суверенітету і територіальної цілісності України з 2022 року.
Разом з тим західні партнери України продовжують надавати Україні військову підтримку за допомогою різних засобів і платформ.
Ключові висновки ISW за 15 листопада:
- Кремль посилює кампанію рефлекторного контролю, спрямовану на вплив на прийняття рішень на Заході на користь Росії напередодні або замість можливих майбутніх переговорів про врегулювання війни в Україні.
- Абхазькі опозиціонери протестували проти угоди між де-факто урядом грузинського регіону Абхазія та Росією, спрямованої на розширення прав російських інвесторів в Абхазії 15 листопада.
- Західні партнери України продовжують надавати Україні військову підтримку через різні засоби та платформи.
- Українські війська нещодавно просунулися вперед у Курській області та поблизу Курахового, а російські війська - поблизу Куп'янська, Торецька, Покровська, Курахового та Вугледара.
- Кремль продовжує розширювати свою програму "Час героїв", щоб створити новий соціальний клас ветеранів, лояльних до режиму та ідеології президента Росії Владіміра Путіна.