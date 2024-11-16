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Кремль усиливает давление на Европу относительно войны в Украине на фоне неопределенности США – ISW

Ольга ГлущенкоСуббота, 16 ноября 2024, 05:30
Кремль усиливает давление на Европу относительно войны в Украине на фоне неопределенности США – ISW
Владимир Путин. фото Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что власти России усиливают давление на европейские страны в вопросе войны РФ против Украины на фоне неопределенности политики США.

Источник ISW

Дословно ISW: "Кремль усиливает кампанию рефлекторного давления, направленную на то, чтобы повлиять на принятие решений на Западе в пользу России накануне или вместо возможных будущих переговоров об урегулировании войны в Украине".

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Детали Правитель России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем 15 ноября и повторил несколько информационных нарративов Кремля, направленных на то, чтобы повлиять на немецкое правительство и другие западные государства с целью подтолкнуть Украину к преждевременным мирным переговорам вместо предоставления Украине дальнейшей военной поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал звонок Шольца-Путина "ящиком Пандоры" и предупредил, что этот звонок помогает Путину достичь его ключевых целей: уменьшить свою изоляцию в международном сообществе и провести переговоры на желаемых для России условиях, "которые ни к чему не приведут".

Путин и другие высокопоставленные российские чиновники в последнее время усилили риторику, направленную на влияние на внешнюю политику нового правительства США во главе с новоизбранным президентом Дональдом Трампом.

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Дословно ISW: "Кремль также недавно подтвердил свое нежелание идти на компромисс относительно условий любых возможных будущих переговоров, при этом четко указав, что давняя цель Кремля - полная капитуляция Украины - остается неизменной.

Кремль, вероятно, стремится воспользоваться неопределенностью относительно будущей политики США в отношении Украины, усиливая свою кампанию рефлекторного давления против европейских союзников Украины".

Детали Высокопоставленные российские чиновники, включая секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и министра обороны Андрея Белоусова, в частности, использовали телефонные звонки с западными политическими и военными чиновниками для продвижения кремлевских информационных нарративов и попыток заставить Запад пойти на преждевременные уступки в вопросе суверенитета и территориальной целостности Украины с 2022 года.

Вместе с тем западные партнеры Украины продолжают оказывать Украине военную поддержку с помощью различных средств и платформ.

Ключевые выводы ISW за 15 ноября:

  • Кремль усиливает кампанию рефлексивного контроля, направленную на влияние на принятие решений на Западе в пользу России накануне или вместо возможных будущих переговоров об урегулировании войны в Украине.
  • Абхазские оппозиционеры протестовали против соглашения между де-факто правительством грузинского региона Абхазия и Россией, направленного на расширение прав российских инвесторов в Абхазии 15 ноября.
  • Западные партнеры Украины продолжают оказывать Украине военную поддержку через различные средства и платформы.
  • Украинские войска недавно продвинулись вперед в Курской области и вблизи Курахово, а российские войска - вблизи Купянска, Торецка, Покровска, Курахово и Угледара.
  • Кремль продолжает расширять свою программу "Время героев", чтобы создать новый социальный класс ветеранов, лояльных к режиму и идеологии президента России Владимира Путина.

ISWвойна
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Киев | 20 ноября
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