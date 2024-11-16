Сили ППО знешкодили близько десятка російських безпілотників, які атакували Київ

У ніч на 16 листопада ударні безпілотники вчергове атакували Київ, у просторі над столицею і навколо неї ППО знешкодила до 10 російських дронів.

Джерело: Київська МВА

Дослівно КМВА: "Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. За цей час сили оборони виявили і знешкодили в повітряному просторі навколо міста до десятка ворожих БпЛА".

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Деталі: В адміністрації зазначили, що внаслідок цієї атаки в Оболонському районі столиці зафіксоване пошкодження житлової інфраструктури.

Через падіння уламків в багатоповерховому житловому будинку пошкоджені балкони та вікон. Інформації щодо постраждалих не надходило.