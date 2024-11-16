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Силы ПВО обезвредили около десятка российских беспилотников, которые атаковали Киев

Ольга ГлущенкоСуббота, 16 ноября 2024, 05:56
Силы ПВО обезвредили около десятка российских беспилотников, которые атаковали Киев
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

В ночь на 16 ноября ударные беспилотники в очередной раз атаковали Киев, в пространстве над столицей и вокруг нее ПВО обезвредила до 10 российских дронов.

Источник: Киевская ГВА

Дословно КГВА: "Воздушная тревога в столице продолжалась почти 3 часа. За это время силы обороны обнаружили и обезвредили в воздушном пространстве вокруг города до десятка вражеских БпЛА".

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Детали В администрации отметили, что в результате этой атаки в Оболонском районе столицы зафиксировано повреждение жилой инфраструктуры.

Из-за падения обломков в многоэтажном жилом доме повреждены балконы и окна. Информации о пострадавших не поступало.

КиевПВОбеспилотникивойна
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