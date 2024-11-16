Прикордонники знищили російські триколори, які ворожа ДРГ встановила на Чернігівщині

Прикордонники скидами з дронів знищили російські триколори, які ворожі диверсанти встановили поблизу кордону на Чернігівщині на зруйнованому мосту через річку Судость.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: Після виявлення російської символіки на Чернігівщині прикордонники оперативно застосували дрони, які точними ударами знищили "ганчірки" окупантів.

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Також наголошується, що проведена розвідка вказала на те, що російська диверсійно-розвідувальна група залишила район ще до ліквідації встановлених прапорів, не наважившись на подальші дії.

Дослівно: "Це чергова невдала спроба ворога нав’язати свої "перемоги" і не більше ніж психологічний трюк, який не має жодного військового сенсу.

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Закликаємо не піддаватися на інформаційно-психологічні впливи ворога.

Українські захисники знищували і продовжать нищити ворога та його диверсантів".

Що передувало: 15 листопада російські ЗМІ повідомили про те, що солдати РФ перейшли кордон із Чернігівською областю і встановили російський прапор на мосту через річку Судость поблизу населеного пункту Грем'яч. Держприкордонслужба України пояснила, що диверсанти не переходили міст і не заходили в село, а на цьому напрямку задіяно додаткові сили оборони.