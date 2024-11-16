Пограничники уничтожили триколоры РФ, которые вражеская ДРГ установила на Черниговщине

Пограничники сбросами с дронов уничтожили российские триколоры, которые вражеские диверсанты установили вблизи границы на Черниговщине на разрушенном мосту через реку Судость.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: После обнаружения российской символики на Черниговщине пограничники оперативно применили дроны, которые точными ударами уничтожили "тряпки" оккупантов.

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Также отмечается, что проведенная разведка указала на то, что российская диверсионно-разведывательная группа покинула район еще до ликвидации установленных флагов, не решившись на дальнейшие действия.

Дословно: "Это очередная неудачная попытка врага навязать свои "победы" и не более чем психологический трюк, который не имеет никакого военного смысла.

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Призываем не поддаваться на информационно-психологические воздействия врага.

Украинские защитники уничтожали и продолжат уничтожать врага и его диверсантов".

Что предшествовало: 15 ноября российские СМИ сообщили о том, что солдаты РФ перешли границу с Черниговской областью и установили российский флаг на мосту через реку Судость вблизи населенного пункта Гремяч. Госпогранслужба Украины пояснила, что диверсанты не переходили мост и не заходили в село, а на этом направлении задействованы дополнительные силы обороны.