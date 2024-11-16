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Зеленский: Сейчас продолжаются испытания 4 видов украинских ракет

Роман ПетренкоСуббота, 16 ноября 2024, 11:53
Зеленский: Сейчас продолжаются испытания 4 видов украинских ракет
иллюстративное фото: укроборонпром

Сейчас в ракетной программе Украины есть четыре вида ракет, которые сейчас испытываются.

Источник: президент Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио"

Прямая речь Зеленского: "Относительно дронов, систем РЭБ, дальнобойных дронов, борьбы против шахедов, ну, здесь мы еще не достигли высоких результатов, однако они уже есть.

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С этой точки зрения есть ракетная программа. Ракеты, которые у нас появились - 4 вида, но сейчас идут испытания.

Морские дроны - от испытаний дошли до целей и реально уничтожили большую часть Черноморского флота РФ".

Детали: По словам президента, Украина должна сделать все, чтобы в следующем году война закончилась дипломатическим путем.

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Напомним: Зеленский сообщил, что в этом году Украина произвела первые сто единиц ракетного вооружения и будет наращивать такое производство.

Зеленскийракетный ударУкроборонпроморужие
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