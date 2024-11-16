Сибіга заявив, що КНДР хоче отримати доступ до військових технологій РФ за участь у війні

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що КНДР прагне обміняти свою участь в агресії Росії проти України на доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах.

Джерело: Сибіга на пресконференції за підсумками зустріч із японським колегою Івая Такеші, передає "Європейська правда"

Деталі: Як наголосив Сибіга, поглиблена військово-технічна співпраця Росії з Північною Кореєю та Іраном становить пряму загрозу не лише для Європи, але і для Південно-Східної Азії та Близького Сходу.

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"Не лише Росія отримує дрони, ракети, солдат. Москва взамін посилює Тегеран і Пхеньян", – акцентував він.

Міністр також заявив, що, за даними української розвідки, Пхеньян прагне обміняти свою участь у агресії проти України на доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах.

"Це надзвичайно загрозливо. Все це не може не турбувати наших партнерів. Тому і протидіяти таким глобальним загрозам ми маємо разом", – зазначив глава МЗС.

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У цьому контексті Сибіга підкреслив, що тільки потужна і системна підтримка України може зупинити Росію та принести всеосяжний, справедливий та сталий мир.

Що передувало: Минулого тижня у США підтвердили, що північнокорейські війська вперше брали участь у бойових діях у Курській області.

Крім того, за даними The New York Times, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.

Держави НАТО засудили рішення Росії та Північної Кореї залучити північнокорейські війська до бойових дій проти України.