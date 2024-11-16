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Сибига заявил, что КНДР хочет получить доступ к военным технологиям РФ за участие в войне

Уляна Кричковская, Катерина ТищенкоСуббота, 16 ноября 2024, 19:05
Сибига заявил, что КНДР хочет получить доступ к военным технологиям РФ за участие в войне
Андрей Сибига, фото Getty Images

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что КНДР стремится обменять свое участие в агрессии России против Украины на доступ к российским технологиям в ракетной, ядерной и других военных программах.

Источник: Сибига на пресс-конференции по итогам встречи с японским коллегой Ивая Такеши, передает "Европейская правда"

Детали: Как отметил Сибига, углубленное военно-техническое сотрудничество России с Северной Кореей и Ираном представляет прямую угрозу не только для Европы, но и для Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

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"Не только Россия получает дроны, ракеты, солдат. Москва взамен усиливает Тегеран и Пхеньян", – акцентировал он.

Министр также заявил, что, по данным украинской разведки, Пхеньян стремится обменять свое участие в агрессии против Украины на доступ к российским технологиям в ракетной, ядерной и других военных программах.

"Это чрезвычайно угрожающе. Все это не может не беспокоить наших партнеров. Поэтому и противодействовать таким глобальным угрозам мы должны вместе", – отметил глава МИД.

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В этом контексте Сибига подчеркнул, что только мощная и системная поддержка Украины может остановить Россию и принести всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир.

Что предшествовало: На прошлой неделе в США подтвердили, что северокорейские войска впервые участвовали в боевых действиях в Курской области.

Кроме того, по данным The New York Times, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск готовится начать масштабное контрнаступление в Курской области.

Государства НАТО осудили решение России и Северной Кореи привлечь северокорейские войска к боевым действиям против Украины.

КНДРРосcияМИД
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