Сили оборони отримали артустановки DITA від Нідерландів
Неділя, 17 листопада 2024, 00:22
Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко оприлюднив фото перших самохідних артустановок DITA калібру 155-мм, які отримала артилерія НГУ від Нідерландів.
Джерело: Півненко у Telegram, Defense Express
Деталі: Це перше повідомлення про передачу таких САУ в розпорядження Сил оборони України.
Реклама:
Від моменту замовлення до моменту отримання DITA минуло лише 9 місяців.
Довідково:
Особливості систем DITA: високий рівень автоматизації та використання "безпілотної" башти, завдяки чому екіпаж цієї САУ складає лише дві особи.
РЕКЛАМА:
Дальність стрільби - до 39 кілометрів, темп стрільби – п’ять пострілів на хвилину при постійному режимі, покинути вогневу позицію DITA може за 45 секунд.
Нагадаємо:
- В лютому 2024 року Нідерланди заявляли про замовлення першої партії з дев’яти САУ DITA для України, які виготовляються на потужностях чеської оборонної компанії Excalibur Army.