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Сили оборони отримали артустановки DITA від Нідерландів

Олена ІвашківНеділя, 17 листопада 2024, 00:22
Сили оборони отримали артустановки DITA від Нідерландів
фото: Півненко у Telegram

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко оприлюднив фото перших самохідних артустановок DITA калібру 155-мм, які отримала артилерія НГУ від Нідерландів. 

Джерело: Півненко у Telegram, Defense Express

Деталі: Це перше повідомлення про передачу таких САУ в розпорядження Сил оборони України.

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Від моменту замовлення до моменту отримання DITA минуло лише 9 місяців.

Довідково:

Особливості систем DITA: високий рівень автоматизації та використання "безпілотної" башти, завдяки чому екіпаж цієї САУ складає лише дві особи.

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Дальність стрільби - до 39 кілометрів, темп стрільби – п’ять пострілів на хвилину при постійному режимі, покинути вогневу позицію DITA може за 45 секунд.

Нагадаємо:

  • В лютому 2024 року Нідерланди заявляли про замовлення першої партії з дев’яти САУ DITA для України, які виготовляються на потужностях чеської оборонної компанії Excalibur Army.

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