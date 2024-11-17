Силы обороны получили артустановки DITA от Нидерландов
Воскресенье, 17 ноября 2024, 00:22
Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко обнародовал фото первых самоходных артустановок DITA калибра 155-мм, которые получила артиллерия НГУ от Нидерландов.
Источник: Пивненко в Telegram, Defense Express
Детали: Это первое сообщение о передаче таких САУ в распоряжение Сил обороны Украины.
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С момента заказа до момента получения DITA прошло всего 9 месяцев.
Справочно:
Особенности систем DITA: высокий уровень автоматизации и использование "беспилотной" башни, благодаря чему экипаж этой САУ составляет всего два человека.
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Дальность стрельбы - до 39 километров, темп стрельбы - пять выстрелов в минуту при постоянном режиме, покинуть огневую позицию DITA может за 45 секунд.
Напомним:
- В феврале 2024 года Нидерланды заявляли о заказе первой партии из девяти САУ DITA для Украины, которые изготавливаются на мощностях чешской оборонной компании Excalibur Army.