Силы обороны получили артустановки DITA от Нидерландов

Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко обнародовал фото первых самоходных артустановок DITA калибра 155-мм, которые получила артиллерия НГУ от Нидерландов.

Источник: Пивненко в Telegram, Defense Express

Детали: Это первое сообщение о передаче таких САУ в распоряжение Сил обороны Украины.

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С момента заказа до момента получения DITA прошло всего 9 месяцев.

Справочно:

Особенности систем DITA: высокий уровень автоматизации и использование "беспилотной" башни, благодаря чему экипаж этой САУ составляет всего два человека.

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Дальность стрельбы - до 39 километров, темп стрельбы - пять выстрелов в минуту при постоянном режиме, покинуть огневую позицию DITA может за 45 секунд.

Напомним: