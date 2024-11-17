WP: До початку переговорів Росія хоче повернути Курську область

Українські війська відбивають запеклий контрнаступ росіян у Курській області, оскільки очільник Росії Володимир Путін прагне повернути російську землю до будь-яких переговорів.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Видання пише, що боротьба за контроль над Курською областю стала ще більш жорстокою в останні дні, оскільки Кремль, напередодні можливих переговорів з новою адміністрацією Трампа про припинення війни, схоже, налаштований відбити російську територію.

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За інформацією WP, новий контрнаступ Росії на Курську область був безладним і розпочався після обрання президентом США Дональда Трампа, який пообіцяв швидко закінчити війну.

Дослівно: "Вибір часу, схоже, демонструє що Кремль розуміє те, яку роль Курська область може зіграти у майбутніх переговорах: Якщо переговори відбудуться, Росія хоче переконатися, що предметом обговорення буде лише українська земля".

Пряма мова головного редактора "Независимой газеты" Костянтина Ремчукова, який має зв'язки в кремлівських колах: "Зрозуміло, що Москва не почне жодних переговорів, поки не вижене з Курської області всіх до останнього українських солдатів".

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Деталі: Путін не хоче, щоб Курська область використовувалася як розмінна монета, а також не хоче, щоб його змушували відмовлятися від будь-якої української території, яку він захопив після вторгнення Росії, додав Ремчуков. Нещодавні згадки Путіна про те, що будь-яка угода має відображати "реалії на землі", стосуються сподівань Росії на повернення Курської області, сказав він.

Попри посилення тиску, українці кажуть, що вони в основному утримують лінію фронту.

Дослівно: "39-річний Олександр, який працює розвідником у Курській області у 82-й бригаді, розповів, що за останні дні українські війська знищили понад 50 одиниць російської техніки, у тому числі БТРи і танки. За його словами, російські солдати продовжують повторювати свої помилки, такі як рух дорогами, над якими українці мають вогневий контроль, пропуски поворотів і навіть обстріл власних піхотних позицій".

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