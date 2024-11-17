Украинские войска отражают ожесточенное контрнаступление россиян в Курской области, поскольку глава России Владимир Путин стремится вернуть российскую землю к любым переговорам.

Источник: The Washington Post

Детали: Издание пишет, что борьба за контроль над Курской областью стала еще более жестокой в последние дни, поскольку Кремль, накануне возможных переговоров с новой администрацией Трампа о прекращении войны, похоже, настроен отбить российскую территорию.

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По информации WP, новое контрнаступление России на Курскую область было беспорядочным и началось после избрания президентом США Дональда Трампа, который пообещал быстро закончить войну.

Дословно: "Выбор времени, похоже, демонстрирует что Кремль понимает то, какую роль Курской области может сыграть в будущих переговорах: Если переговоры состоятся, Россия хочет убедиться, что предметом обсуждения будет только украинская земля".

Прямая речь главного редактора "Независимой газеты" Константина Ремчукова, который имеет связи в кремлевских кругах: "Понятно, что Москва не начнет никаких переговоров, пока не выгонит из Курской области всех до последнего украинских солдат".

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Детали: Путин не хочет, чтобы Курская область использовалась как разменная монета, а также не хочет, чтобы его заставляли отказываться от любой украинской территории, которую он захватил после вторжения России, добавил Ремчуков. Недавние упоминания Путина о том, что любое соглашение должно отражать "реалии на земле", касаются надежд России на возвращение Курской области, сказал он.

Несмотря на усиление давления, украинцы говорят, что они в основном удерживают линию фронта.

Дословно: "39-летний Александр, который работает разведчиком в Курской области в 82-й бригаде, рассказал, что за последние дни украинские войска уничтожили более 50 единиц российской техники, в том числе БТРы и танки. По его словам, российские солдаты продолжают повторять свои ошибки, такие как движение по дорогам, над которыми украинцы имеют огневой контроль, пропуски поворотов и даже обстрел собственных пехотных позиций".

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