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Байден на зустрічі з лідером Китаю засудив підтримку оборонно-промислової бази Росії

Олена ІвашківНеділя, 17 листопада 2024, 03:06
Байден на зустрічі з лідером Китаю засудив підтримку оборонно-промислової бази Росії
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент США Джо Байден на зустрічі 16 листопада з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Лімі, Перу, засудив розгортання тисяч військ КНДР у Росії та висловив глибоку стурбованість з приводу подальшої підтримки КНР оборонно-промислової бази Росії.

Джерело: Білий дім

Деталі: Байден засудив розгортання тисяч військ КНДР у Росії, небезпечне розширення незаконної війни Росії проти України з серйозними наслідками для миру та безпеки як у Європі, так і в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. 

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Він висловив глибоку стурбованість з приводу подальшої підтримки КНР оборонно-промислової бази Росії. 

СШАБайденКитайСі Цзіньпін
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