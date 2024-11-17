Байден на зустрічі з лідером Китаю засудив підтримку оборонно-промислової бази Росії

Президент США Джо Байден на зустрічі 16 листопада з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Лімі, Перу, засудив розгортання тисяч військ КНДР у Росії та висловив глибоку стурбованість з приводу подальшої підтримки КНР оборонно-промислової бази Росії.

Джерело: Білий дім

Деталі: Байден засудив розгортання тисяч військ КНДР у Росії, небезпечне розширення незаконної війни Росії проти України з серйозними наслідками для миру та безпеки як у Європі, так і в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Реклама:

Він висловив глибоку стурбованість з приводу подальшої підтримки КНР оборонно-промислової бази Росії.