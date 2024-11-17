Байден на встрече с лидером Китая осудил поддержку оборонно-промышленной базы России
Воскресенье, 17 ноября 2024, 03:06
Президент США Джо Байден на встрече 16 ноября с президентом Китая Си Цзиньпином в Лиме, Перу, осудил развертывание тысяч войск КНДР в России и выразил глубокую обеспокоенность по поводу дальнейшей поддержки КНР оборонно-промышленной базы России.
Источник: Белый дом
Детали: Байден осудил развертывание тысяч войск КНДР в России, опасное расширение незаконной войны России против Украины с серьезными последствиями для мира и безопасности как в Европе, так и в Индийско-Тихоокеанском регионе.
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Он выразил глубокую обеспокоенность по поводу дальнейшей поддержки КНР оборонно-промышленной базы России.