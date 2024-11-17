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Минэнерго: Целью ракетной атаки стала энергосистема Украины

Алена ИвашкивВоскресенье, 17 ноября 2024, 08:12
Минэнерго: Целью ракетной атаки стала энергосистема Украины
фото иллюстративное

Вражеские ракеты массированно атакуют энергосистему Украины: объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.

Источник: министр энергетики Герман Галущенко в Facebook

Прямая речь: "Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии.

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Где возможно, спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий".

Напомним:

  • Из-за массированной атаки Укрэнерго начало аварийно отключать электроэнергию в некоторых городах и областях.
  • Экстренные отключения уже есть в Киеве и области, Донецкой и Днепропетровской областях.

энергетикаракетный ударвойна
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