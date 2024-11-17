Минэнерго: Целью ракетной атаки стала энергосистема Украины
Воскресенье, 17 ноября 2024, 08:12
Вражеские ракеты массированно атакуют энергосистему Украины: объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.
Источник: министр энергетики Герман Галущенко в Facebook
Прямая речь: "Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии.
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Где возможно, спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий".
Напомним:
- Из-за массированной атаки Укрэнерго начало аварийно отключать электроэнергию в некоторых городах и областях.
- Экстренные отключения уже есть в Киеве и области, Донецкой и Днепропетровской областях.