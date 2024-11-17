Пілоти F-16 збили до 10 повітряних цілей у неділю – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 17 листопада пілоти F-16 збили "близько 10" повітряних цілей ворога, але не уточнив, скільки точно.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова Зеленського: "Зараз триває ліквідація наслідків комбінованої атаки на нашу інфраструктуру у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях.

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Російські терористи вкотре хочуть залякати нас холодом та відсутністю світла. Знову повторюючи свої дії та намагаючись отримати від них результат. Весь світ бачить і знає, що ми захищаємося від абсолютного зла, яке не розуміє жодної мови, окрім сили. Нам потрібна єдність, світу потрібна єдність. Лише разом можна зупинити це зло".

Деталі: За даними президента, впродовж тижня агресор застосував майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіаційних бомб та більш ніж 600 ударних дронів.

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Нагадаємо: У ніч на 17 листопада російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах енергетичного сектору України 210 ракетами та БПЛА, з них 144 знищені.