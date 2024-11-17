Пилоты F-16 сбили до 10 воздушных целей в воскресенье – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 17 ноября пилоты F-16 сбили "около 10" воздушных целей врага, но не уточнил, сколько точно.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь Зеленского: "Сейчас продолжается ликвидация последствий комбинированной атаки на нашу инфраструктуру в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях.

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Российские террористы в очередной раз хотят запугать нас холодом и отсутствием света. Опять повторяя свои действия и пытаясь получить от них результат. Весь мир видит и знает, что мы защищаемся от абсолютного зла, которое не понимает никакого языка, кроме силы. Нам нужно единство, миру нужно единство. Только вместе можно остановить это зло".

Детали: По данным президента, в течение недели агрессор применил почти 140 ракет различных типов, более 900 управляемых авиационных бомб и более 600 ударных дронов.

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Напомним: В ночь на 17 ноября российские оккупанты осуществили комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины 210 ракетами и БПЛА, из них 144 уничтожены.