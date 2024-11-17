В Берлине стартовал марш, организованный Навальной и Кара-Мурзой
В Берлине возле Потсдамской площади начался митинг-марш, на которым пресутсвуют, в том числе, организаторы – Юлия Навальная, Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин.
Источник: DW, "Новая газета Европа"
Детали: К началу акции полиция оценила количество участников в 1800 человек.
На месте присутствуют украинцы, которые призывают убрать "фашистскую тряпку". В ответ россияне кричат им, почему те "не на фронте".
Среди требований участников - вывод российских войск из Украины, освобождение политзаключенных и суд над Путиным как военным преступником.
Также акция "российской оппозиции" организована в Праге – она совмещена с митингом за чешскую демократию. На площади собралось около тысячи человек.
СМИ пишут также о митинге в Варшаве, где собрались около ста человек.