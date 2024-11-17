В Берлине стартовал марш, организованный Навальной и Кара-Мурзой

В Берлине возле Потсдамской площади начался митинг-марш, на которым пресутсвуют, в том числе, организаторы – Юлия Навальная, Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин.

Источник: DW, "Новая газета Европа"

Детали: К началу акции полиция оценила количество участников в 1800 человек.

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На месте присутствуют украинцы, которые призывают убрать "фашистскую тряпку". В ответ россияне кричат им, почему те "не на фронте".

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Среди требований участников - вывод российских войск из Украины, освобождение политзаключенных и суд над Путиным как военным преступником.

Также акция "российской оппозиции" организована в Праге – она совмещена с митингом за чешскую демократию. На площади собралось около тысячи человек.

СМИ пишут также о митинге в Варшаве, где собрались около ста человек.