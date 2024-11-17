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Туск: Путіна ніхто не зупинить телефонними дзвінками

Іванна Костіна, Роман ПетренкоНеділя, 17 листопада 2024, 15:58
Туск: Путіна ніхто не зупинить телефонними дзвінками
туск, фото: getty images

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що остання атака Росії проти України довела недієвість телефонної дипломатії.

Джерело: Туск у X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: Прем’єр Польщі стверджує, що телефонна дипломатія не замінить реальної підтримки України з боку всього Заходу.

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"Ніхто не зупинить Путіна телефонними дзвінками. Атака минулої ночі, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити реальну підтримку України з боку всього Заходу.

Наступні тижні будуть вирішальними не лише для самої війни, але й для нашого майбутнього", – наголосив Туск.

У ніч на 17 листопада російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах енергетичного сектору України 210 ракетами та БПЛА, з них 144 знищені.

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Президентка Молдови Мая Санду рішуче засудила останню масовану атаку Росії проти українських об'єктів енергетичної інфраструктури.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що остання масована ракетна атака Росії проти України є відповіддю воєнного злочинця Владіміра Путіна тим, хто телефонував чи відвідував його останнім часом.

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля. Тоді президент Володимир Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".

ПольщаРосія
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