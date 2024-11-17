Туск: Путина никто не остановит телефонными звонками

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что последняя атака России против Украины доказала недейственность телефонной дипломатии.

Источник: Туск в X (Twitter), "Европейская правда"

Детали: Премьер Польши подчеркнул, что телефонная дипломатия не заменит реальной поддержки Украины со стороны всего Запада.

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"Никто не остановит Путина телефонными звонками. Атака прошлой ночью, одна из крупнейших в этой войне, доказала, что телефонная дипломатия не может заменить реальную поддержку Украины со стороны всего Запада.

Следующие недели будут решающими не только для самой войны, но и для нашего будущего", – подчеркнул Туск.

В ночь на 17 ноября российские оккупанты осуществили комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины 210 ракетами и БПЛА, из них 144 уничтожены.

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Президент Молдовы Майя Санду решительно осудила последнюю массированную атаку России против украинских объектов энергетической инфраструктуры.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что последняя массированная ракетная атака России против Украины является ответом военного преступника Владимира Путина тем, кто звонил или посещал его в последнее время.

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля. Тогда президент Владимир Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".