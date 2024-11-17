Прикордонники відбили штурм біля Вовчанська: 12 окупантів залишилися лежати на свіжому снігу

Військовослужбовці Державної прикордонної служби відбили штурм російських загарбників у районі Вовчанська на Харківщині.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Двома відділеннями піхоти окупанти намагалися штурмувати позицію, яку на Вовчанському напрямку тримають прикордонники Краматорського прикордонного загону.

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Перед штурмом погода почала псуватися, пішов сніг. Ворог провів артпідготовку важкими 120-міліметровими мінометами. Потім, за вогневої підтримки двох БМП, окупанти почали штурм з фронту і з лівого флангу.

На Вовчанському напрямку прикордонники відбили ворожий штурм pic.twitter.com/Q7Q6CiMtcd — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 17, 2024

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Бійці Держприкордонслужби дві години вели запеклий бій. Коли половину нападників уже було знищено, прикордонники почали кричати штурмовикам здаватися і зберегти життя.

Загалом за допомогою аеророзвідки та побратимів з сусідніх позицій прикордонники знищили дві БМП росіян, а з живої сили противника живими залишилися лише двоє окупантів, які потрапили в полон, решта – 12 штурмовиків – залишилися лежати на свіжому снігу, який вкрив Харківщину, резюмують у ДПСУ.

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