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Прикордонники відбили штурм біля Вовчанська: 12 окупантів залишилися лежати на свіжому снігу

Валентина РоманенкоНеділя, 17 листопада 2024, 16:23
Прикордонники відбили штурм біля Вовчанська: 12 окупантів залишилися лежати на свіжому снігу
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Військовослужбовці Державної прикордонної служби відбили штурм російських загарбників у районі Вовчанська на Харківщині.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Двома відділеннями піхоти окупанти намагалися штурмувати позицію, яку на Вовчанському напрямку тримають прикордонники Краматорського прикордонного загону.

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Перед штурмом погода почала псуватися, пішов сніг. Ворог провів артпідготовку важкими 120-міліметровими мінометами. Потім, за вогневої підтримки двох БМП, окупанти почали штурм з фронту і з лівого флангу.

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Бійці Держприкордонслужби дві години вели запеклий бій. Коли половину нападників уже було знищено, прикордонники почали кричати штурмовикам здаватися і зберегти життя.

Загалом за допомогою аеророзвідки та побратимів з сусідніх позицій прикордонники знищили дві БМП росіян, а з живої сили противника живими залишилися лише двоє окупантів, які потрапили в полон, решта – 12 штурмовиків – залишилися лежати на свіжому снігу, який вкрив Харківщину, резюмують у ДПСУ.

Розширену версію відео дивіться на Youtube каналі ДПСУ

Прикордонна службаХарківська областьвійна
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