Пограничники отбили штурм возле Волчанска: 12 оккупантов остались лежать на свежем снегу

Военнослужащие Государственной пограничной службы отбили штурм российских захватчиков в районе Волчанска на Харьковщине.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Двумя отделениями пехоты оккупанты пытались штурмовать позицию, которую на Волчанском направлении держат пограничники Краматорского пограничного отряда.

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Перед штурмом погода начала портиться, пошел снег. Враг провел артподготовку тяжелыми 120-миллиметровыми минометами. Затем, при огневой поддержке двух БМП, оккупанты начали штурм с фронта и с левого фланга.

На Вовчанському напрямку прикордонники відбили ворожий штурм pic.twitter.com/Q7Q6CiMtcd — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 17, 2024

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Бойцы Госпогранслужбы два часа вели ожесточенный бой. Когда половина нападающих уже была уничтожена, пограничники начали кричать штурмовикам сдаваться и сохранить жизнь.

Всего с помощью аэроразведки и собратьев с соседних позиций пограничники уничтожили две БМП россиян, а из живой силы противника живыми остались только двое оккупантов, которые попали в плен, остальные - 12 штурмовиков - остались лежать на свежем снегу, который покрыл Харьковщину, резюмируют в ГПСУ.

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