Російська атака на Львівщину: зросла кількість поранених

Внаслідок ворожого удару по Львівщині у неділю загинула людина, кількість поранених зросла до трьох, також зруйновані й суттєво пошкоджені гаражі, постраждали житлові будинки.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, поліція Львівщини

наслідки обстрілу Львівщини, фото поліції

Деталі: Раніше повідомлялося, що у Львівській області через падіння уламків ворожої ракети у Червоноградському (Шептицькому) районі загинула 66-річна жінка, яка на момент атаки перебувала в автомобілі. Ще двоє чоловіків дістали поранень.

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Станом на 16:45 Козицький повідомив про трьох поранених внаслідок обстрілу.

Пряма мова Козицького: "У Добротворі триває ремонт магістрального трубопроводу. Відселяти людей наразі потреби нема.

Зруйновані 12 гаражів, 11 – суттєво пошкоджені. У житлових будинках поруч понищені фасади, вибиті вікна. На місці працюють служби надзвичайного реагування, задіяли спеціальну та комунальну техніку. Тривають обстеження території та фіксація пошкоджень.

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Щирі співчуття близьким загиблої. Троє поранених отримують необхідну медичну допомогу".

Деталі: У поліції Львівщини уточнили, що троє чоловіків віком 55, 68 і 69 років отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.