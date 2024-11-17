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Российская атака на Львовскую область: возросло количество раненых

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 ноября 2024, 17:56
Российская атака на Львовскую область: возросло количество раненых
последствия обстрела Львовщины, фото полиции

В результате вражеского удара по Львовщине в воскресенье погиб человек, количество раненых возросло до трех, также разрушены и существенно повреждены гаражи, пострадали жилые дома.

Источник: председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Telegram, полиция Львовщины

 

Детали: Ранее сообщалось, что во Львовской области из-за падения обломков вражеской ракеты в Червоноградском (Шептицком) районе погибла 66-летняя женщина, которая на момент атаки находилась в автомобиле. Еще двое мужчин получили ранения.

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По состоянию на 16:45 Козицкий сообщил о трех раненых в результате обстрела.

Прямая речь Козицкого: "В Добротворе продолжается ремонт магистрального трубопровода. Отселять людей пока необходимости нет.

 

Разрушены 12 гаражей, 11 – существенно повреждены. В жилых домах рядом уничтожены фасады, выбиты окна. На месте работают службы чрезвычайного реагирования, задействовали специальную и коммунальную технику. Продолжаются обследование территории и фиксация повреждений.

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Искренние соболезнования близким погибшей. Трое раненых получают необходимую медицинскую помощь".

 

Детали: В полиции Львовщины уточнили, что трое мужчин в возрасте 55, 68 и 69 лет получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

Львовщинаракетный удар
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