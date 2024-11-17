Bloomberg: КНДР може відправити на допомогу Росії до 100 тисяч військових

За даними Bloomberg, Північна Корея може відправити загалом до 100 тисяч своїх військових для підтримки війни Росії в Україні.

Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з оцінками, зробленими деякими країнами "Групи 20"

Деталі: Співрозмовники повідомили виданню, що Північна Корея може розгорнути до 100 тисяч військовослужбовців для підтримки війни Росії в Україні, якщо альянс між Пхеньяном і Москвою продовжить поглиблюватися.

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За словами джерел видання, цей аналіз є одним з декількох, присвячених партнерству між правителем Росії Володимиром Путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Співрозмовники підкреслили, що такий крок не є неминучим, і що військова підтримка такого масштабу, якщо вона відбудеться, скоріш за все, буде надаватися групами з ротацією військ у часі, а не в рамках єдиного розгортання.

Видання наводить слова посла України в Південній Кореї Дмитра Пономаренка, який заявив на початку листопада, що, за оцінками Києва, до 15 тисяч північнокорейських військовослужбовців, які воюють у Курській області Росії і, можливо, в окупованих районах східної України будуть змінюватися за ротацією кожні кілька місяців.

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Як пише Bloomberg, питання про співпрацю між КНДР і Росією буде підняте кількома союзниками на саміті G-20 у Бразилії цього тижня, в тому числі канцлером Німеччини Олафом Шольцем під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

За словами німецьких чиновників, Шольц буде тиснути на китайського лідера під час їхньої зустрічі в Ріо у вівторок, щоб той використав свій вплив на Росію і Північну Корею для уникнення подальшої ескалації у війні.

Що передувало: 10 листопада видання The New York Times писало, що 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.

Видання також писало з посиланням на слова високопоставленого українського чиновника, що, за прогнозом української розвідки, Північна Корея може надіслати на допомогу Росії до 100 тисяч військових.

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