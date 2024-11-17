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Bloomberg: КНДР може відправити на допомогу Росії до 100 тисяч військових

Катерина ТищенкоНеділя, 17 листопада 2024, 18:30
Bloomberg: КНДР може відправити на допомогу Росії до 100 тисяч військових
Кім Чен Ин і північнокорейські військові у телетрансляції, фото Getty Images

За даними Bloomberg, Північна Корея може відправити загалом до 100 тисяч своїх військових для підтримки війни Росії в Україні.

Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з оцінками, зробленими деякими країнами "Групи 20"

Деталі: Співрозмовники повідомили виданню, що Північна Корея може розгорнути до 100 тисяч військовослужбовців для підтримки війни Росії в Україні, якщо альянс між Пхеньяном і Москвою продовжить поглиблюватися.

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За словами джерел видання, цей аналіз є одним з декількох, присвячених партнерству між правителем Росії Володимиром Путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Співрозмовники підкреслили, що такий крок не є неминучим, і що військова підтримка такого масштабу, якщо вона відбудеться, скоріш за все, буде надаватися групами з ротацією військ у часі, а не в рамках єдиного розгортання.

Видання наводить слова посла України в Південній Кореї Дмитра Пономаренка, який заявив на початку листопада, що, за оцінками Києва, до 15 тисяч північнокорейських військовослужбовців, які воюють у Курській області Росії і, можливо, в окупованих районах східної України будуть змінюватися за ротацією кожні кілька місяців.

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Як пише Bloomberg, питання про співпрацю між КНДР і Росією буде підняте кількома союзниками на саміті G-20 у Бразилії цього тижня, в тому числі канцлером Німеччини Олафом Шольцем під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

За словами німецьких чиновників, Шольц буде тиснути на китайського лідера під час їхньої зустрічі в Ріо у вівторок, щоб той використав свій вплив на Росію і Північну Корею для уникнення подальшої ескалації у війні.

Що передувало: 10 листопада видання The New York Times писало, що 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.

Видання також писало з посиланням на слова високопоставленого українського чиновника, що, за прогнозом української розвідки, Північна Корея може надіслати на допомогу Росії до 100 тисяч військових.

Передісторія:

  • 7 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ на Курщині вже є втрати.
  • За третій квартал 2024 року до Росії приїхала рекордна кількість громадян Північної Кореї, які вказали метою поїздки навчання на тлі повідомлень про перекидання солдатів КНДР для участі у війні проти України.
  • Минулого тижня у США підтвердили, що північнокорейські війська вперше брали участь у бойових діях у Курській області.
  • У південнокорейській розвідці також заявили, що військові КНДР, яких раніше відправили до Росію, перебувають в Курській області і "вже ведуть бойові дії" проти України.
  • За даними Financial Times, Північна Корея відправила до Росії близько 50 самохідних артилерійських установок M1989 "Коксан" та 20 реактивних систем залпового вогню, деякі з них були перекинуті в Курську область.

КНДРРосіявійнаЗМІ
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