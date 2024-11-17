Одеса без тепла, світла і води: в ОВА розповіли про ситуацію на вечір

На Одещині після ранкової атаки росіян найскладніша ситуація залишається в Одесі та районі, там частково немає тепла, світла та водопостачання.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram та в ефірі телемарафону

Деталі: У неділю ввечері Кіпер повідомив, що ситуація в області з теплопостачанням, водою та електроенергією в регіоні залишається складною. У південних та центральних районах області — Ізмаїльському, Роздільнянському, Березівському та Білгород-Дністровському — електропостачання стабільне. У Болградському та Подільському районах енергетики займаються його повним відновленням, також працюють пункти незламності.

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Пряма мова: "Найскладніша ситуація в Одесі та Одеському районі. Проводяться ремонтні роботи для повного відновлення тепла, світла та водопостачання. За інформацією ДТЕК, поки що немає технічної можливості подати напругу на обʼєкти критичної інфраструктури Київського (мікрорайон Таїрова) та Приморського (мікрорайон Аркадія) районів міста. Працюють генератори.

Всього в області функціонує 674 пункти незламності, і при необхідності готові оперативно відкрити ще 138.

Сподіваємося, що за сприятливих умов електропостачання на Одещині вдасться повністю стабілізувати найближчим часом. До ранку очікується відновлення води та тепла".

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Деталі: Перед цим Кіпер повідомив, що на засіданні ТЕБ та НС було вирішено понеділок і вівторок зробити вихідними днями в закладах освіти усіх типів та форм власності, які розташовані в Одесі. При цьому буде передбачена можливість роботи чергових груп, класів в закладах дошкільної та загальної середньої освіти.

В ефірі телемарафону він розповів, що під час ранкової атаки на Одещину було націлено близько 50 цілей, 80% із них – ракети різних типів. Внаслідок атаки загинули двоє працівників "Укренерго", також поранено 17-річного хлопця.

Більша частина області була взагалі без електрики, зараз ситуація відновлюється.

В Одесі є проблеми з водою. Забезпечується технічний підвіз води, також до 22 години працювали бювети, щоб забезпечити містян питною водою.

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