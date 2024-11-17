Одесса без тепла, света и воды: в ОГА рассказали о ситуации на вечер

В Одесской области после утренней атаки россиян самая сложная ситуация остается в Одессе и районе, там частично нет тепла, света и водоснабжения.

Источник: глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram и в эфире телемарафона

Детали: В воскресенье вечером Кипер сообщил, что ситуация в области с теплоснабжением, водой и электроэнергией в регионе остается сложной. В южных и центральных районах области – Измаильском, Раздельнянском, Березовском и Белгород-Днестровском – электроснабжение стабильное. В Болградском и Подольском районах энергетики занимаются его полным восстановлением, также работают пункты несокрушимости.

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Прямая речь: "Самая сложная ситуация в Одессе и Одесском районе. Проводятся ремонтные работы для полного восстановления тепла, света и водоснабжения. По информации ДТЭК, пока нет технической возможности подать напряжение на объекты критической инфраструктуры Киевского (микрорайон Таирова) и Приморского (микрорайон Аркадия) районов города. Работают генераторы.

Всего в области функционирует 674 пункта несокрушимости, и при необходимости готовы оперативно открыть еще 138.

Надеемся, что при благоприятных условиях электроснабжение в Одесской области удастся полностью стабилизировать в ближайшее время. К утру ожидается восстановление воды и тепла".

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Детали: Перед этим Кипер сообщил, что на заседании ТЭБ и ЧС было решено понедельник и вторник сделать выходными днями в учебных заведениях всех типов и форм собственности, расположенных в Одессе. При этом будет предусмотрена возможность работы дежурных групп, классов в учреждениях дошкольного и общего среднего образования.

В эфире телемарафона он рассказал, что во время утренней атаки на Одесскую область было нацелено около 50 целей, 80% из них – ракеты различных типов. В результате атаки погибли двое работников "Укрэнерго", также ранен 17-летний парень.

Большая часть области была вообще без электричества, сейчас ситуация восстанавливается.

В Одессе есть проблемы с водой. Обеспечивается технический подвоз воды, также до 22 часов работали бюветы, чтобы обеспечить горожан питьевой водой.

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