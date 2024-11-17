Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Одесса без тепла, света и воды: в ОГА рассказали о ситуации на вечер

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 ноября 2024, 23:41
Одесса без тепла, света и воды: в ОГА рассказали о ситуации на вечер
Одесса без света, фото: Олег Кипер в Telegram

В Одесской области после утренней атаки россиян самая сложная ситуация остается в Одессе и районе, там частично нет тепла, света и водоснабжения.

Источник: глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram и в эфире телемарафона

Детали: В воскресенье вечером Кипер сообщил, что ситуация в области с теплоснабжением, водой и электроэнергией в регионе остается сложной. В южных и центральных районах области – Измаильском, Раздельнянском, Березовском и Белгород-Днестровском – электроснабжение стабильное. В Болградском и Подольском районах энергетики занимаются его полным восстановлением, также работают пункты несокрушимости.

Реклама:

Прямая речь: "Самая сложная ситуация в Одессе и Одесском районе. Проводятся ремонтные работы для полного восстановления тепла, света и водоснабжения. По информации ДТЭК, пока нет технической возможности подать напряжение на объекты критической инфраструктуры Киевского (микрорайон Таирова) и Приморского (микрорайон Аркадия) районов города. Работают генераторы.

Всего в области функционирует 674 пункта несокрушимости, и при необходимости готовы оперативно открыть еще 138.

Надеемся, что при благоприятных условиях электроснабжение в Одесской области удастся полностью стабилизировать в ближайшее время. К утру ожидается восстановление воды и тепла".

РЕКЛАМА:

Детали: Перед этим Кипер сообщил, что на заседании ТЭБ и ЧС было решено понедельник и вторник сделать выходными днями в учебных заведениях всех типов и форм собственности, расположенных в Одессе. При этом будет предусмотрена возможность работы дежурных групп, классов в учреждениях дошкольного и общего среднего образования.

В эфире телемарафона он рассказал, что во время утренней атаки на Одесскую область было нацелено около 50 целей, 80% из них – ракеты различных типов. В результате атаки погибли двое работников "Укрэнерго", также ранен 17-летний парень.

Большая часть области была вообще без электричества, сейчас ситуация восстанавливается.

В Одессе есть проблемы с водой. Обеспечивается технический подвоз воды, также до 22 часов работали бюветы, чтобы обеспечить горожан питьевой водой.

Предыстория:

  • В результате вражеской атаки 17 ноября пострадала энергетическая инфраструктура Одесской области, в регионе возникли перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии.
  • В результате массированной атаки россиян утром 17 ноября в Одесской области погибли двое работников подстанции "Укрэнерго".
  • Электроснабжение в Одесской области, по прогнозам ОГА, восстановят в течение суток. А к утру 18 ноября должна начаться подача воды и тепла.

ОдессаОдесская областьракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Меркель не воспринимает критики и считает, что ее делают "козлом отпущения" за войну в Украине

Пожизненный срок получил депутат, который взорвал три гранаты в сельсовете на Закарпатье

Кабмин хочет увеличить выплату семьям погибших гражданских защитников Украины

"Кедр": ГУР обнародовал детали о новой баллистике, которой РФ ударила по Днепру 21 ноября

Украина получит 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка – Шмыгаль

Совет Украина-НАТО созывает внеочередную встречу из-за атаки РФ на Днепр экспериментальной ракетой

Все новости...
Одесса
В Одессе остановился электротранспорт, ракетный удар потерпел Ровно
В Одессе от обстрелов РФ пострадала амбулатория - памятник архитектуры в охранной зоне ЮНЕСКО
Российская атака на Одессу "Шахедами" и ракетами: повреждены школы, детсады, церковь, многоэтажки
Последние новости
16:22
В Украине хотят заменить 2 млн уличных фонарей, а водоканалы оснастить солнечными станциями
16:01
Меркель не воспринимает критики и считает, что ее делают "козлом отпущения" за войну в Украине
15:57
В Киеве вынесли приговор женщине, выбросившей из окна своего 18-летнего кота
15:39
хоккей"Сокол" одолел "Киев Кепиталз" в столичном дерби в чемпионате Украине
15:35
Частный сектор еврозоны неожиданно сокращает активность
15:34
"Кедровый Орешник": Буданов объяснил особенности экспериментальной ракеты, прилетевшей по Днепру
15:33
"Газпромбанк" заявил про возможные проблемы за границей после новых санкций США
15:32
"Обучение" для отсрочки от мобилизации: в трех городах разоблачили организаторов незаконных схем
15:15
Национальный кэшбек: средняя выплата на одного украинца не пересекла 100 гривен
14:58
S.T.A.L.K.E.R. 2 с начала выхода уже разошлась миллионным тиражом
Все новости...
Реклама:
Реклама: