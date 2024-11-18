В Абхазии оппозиция призвала лидера страны подать в отставку
Абхазская оппозиция отвергла предложение лидера страны Аслана Бжания о проведении "досрочных выборов". Ему выдвинут ультиматум: до вечера 17 ноября подать в отставку. В противном случае, как заявили в оппозиции, будет организовано "временное правительство".
Источник: "Эхо Кавказа", заявление МИД Абхазии
Детали: Абхазский МИД опубликовал заявление о событиях в самопровозглашенной республике. По оценке ведомства, 15 ноября в Абхазии произошла попытка госпереворота:
Дословно: "Произошедшее наносит ущерб международному имиджу нашей страны и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником - Российской Федерацией".
Детали: Согласно заявлению, абхазский лидер Аслан Бжания "находится в республике и продолжает руководить страной":
Аслан Бжания заявляет о готовности уйти с должности после того, как протестующие покинут комплекс правительственных зданий в Сухуми. Однако те призывают его к безоговорочной отставке.
Предыстория:
- 15 ноября - в день начала масштабных акций в Сухуми - оппозиция предлагала властям два варианта:
- либо президент, вице-президент и премьер уходят в отставку, а обязанности президента до выборов исполняет спикер парламента Лаша Ашуба;
- либо президент, вице-президент и премьер уходят в отставку, но перед этим президент назначает премьером компромиссную фигуру, которая будет исполнять обязанности президента.