В Абхазии оппозиция призвала лидера страны подать в отставку

Абхазская оппозиция отвергла предложение лидера страны Аслана Бжания о проведении "досрочных выборов". Ему выдвинут ультиматум: до вечера 17 ноября подать в отставку. В противном случае, как заявили в оппозиции, будет организовано "временное правительство".

Источник: "Эхо Кавказа", заявление МИД Абхазии

Детали: Абхазский МИД опубликовал заявление о событиях в самопровозглашенной республике. По оценке ведомства, 15 ноября в Абхазии произошла попытка госпереворота:

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Дословно: "Произошедшее наносит ущерб международному имиджу нашей страны и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником - Российской Федерацией".

Детали: Согласно заявлению, абхазский лидер Аслан Бжания "находится в республике и продолжает руководить страной":

Аслан Бжания заявляет о готовности уйти с должности после того, как протестующие покинут комплекс правительственных зданий в Сухуми. Однако те призывают его к безоговорочной отставке.

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