Ворог завдав удару балістикою по критичній інфраструктурі Сум: у місті зникло світло
Понеділок, 18 листопада 2024, 00:39
18 листопада о 00.10 ворог завдав ракетного удару, ймовірно балістичною ракетою, по критичній інфраструктурі міста Суми.
Джерело: Сумська ОВА у Telegram
Деталі: За інформацією влади, в місті зникло світло. Аварійні служби працюють. Наслідки удару встановлюються.
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Доповнено: в.о. міського голови Сум Артем Кобзар пізніше уточнив, що світло зникло в кількох районах міста і деякі лікарні працюють на генераторах.
Пряма мова: "На місце події виїхали працівники ДСНС та Червоного Хреста. Сподіваємося, найближчим часом електропостачання буде відновлено".
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- У Сумах в неділю ввечері ворожа балістична ракета влучила в багатоквартирний житловий будинок, відомо про 10 загиблих, серед яких 2 дітей, і понад 50 поранених.