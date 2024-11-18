Враг нанес удар баллистикой по критической инфраструктуре Сум: в городе пропал свет

18 ноября в 00.10 враг нанес ракетный удар, вероятно баллистической ракетой, по критической инфраструктуре города Сумы.

Источник: Сумская ОВА в Telegram

Детали: По информации властей, в городе пропал свет. Аварийные службы работают. Последствия удара устанавливаются.

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Дополнено: и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь позже уточнил, что свет исчез в нескольких районах города и некоторые больницы работают на генераторах.

Прямая речь: "На место происшествия выехали работники ГСЧС и Красного Креста. Надеемся, в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено".

Напомним:

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