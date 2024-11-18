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У Росії заявили про масовану атаку безпілотників

Олена ІвашківПонеділок, 18 листопада 2024, 06:23
У Росії заявили про масовану атаку безпілотників
фото з відкритих джерел

Російські військові повідомили, що у ніч на понеділок 59 БПЛА літакового типу атакували об'єкти на території Росії. 

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: Росіяни повідомили, що нібито всі безпілотники знищені.

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Дослівно: "Черговими засобами ППО знищено 59 українських БПЛА. Два БПЛА знищено над територією Московської області, сорок п'ять БПЛА знищено над територією Брянської області, шість - над територією Курської області, три - над територією Бєлгородської області і три - над територією Тульської області.

Нагадаємо: 

безпілотникиРосіявійна
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