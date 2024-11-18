В России заявили о массированной атаке беспилотников
Понедельник, 18 ноября 2024, 06:23
Российские военные сообщили, что в ночь на понедельник 59 БПЛА самолетного типа атаковали объекты на территории России.
Источник: Минобороны РФ
Детали: Россияне сообщили, что якобы все беспилотники уничтожены.
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Дословно: "Очередными средствами ПВО уничтожено 59 украинских БПЛА. Два БПЛА уничтожено над территорией Московской области, сорок пять БПЛА уничтожено над территорией Брянской области, шесть - над территорией Курской области, три - над территорией Белгородской области и три - над территорией Тульской области".
Напомним:
- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух беспилотниках, которые летели на столицу РФ.