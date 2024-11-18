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В России заявили о массированной атаке беспилотников

Алена ИвашкивПонедельник, 18 ноября 2024, 06:23
В России заявили о массированной атаке беспилотников
фото из открытых источников

Российские военные сообщили, что в ночь на понедельник 59 БПЛА самолетного типа атаковали объекты на территории России. 

Источник: Минобороны РФ

Детали: Россияне сообщили, что якобы все беспилотники уничтожены.

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Дословно: "Очередными средствами ПВО уничтожено 59 украинских БПЛА. Два БПЛА уничтожено над территорией Московской области, сорок пять БПЛА уничтожено над территорией Брянской области, шесть - над территорией Курской области, три - над территорией Белгородской области и три - над территорией Тульской области".

Напомним: 

беспилотникиРосcиявойна
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