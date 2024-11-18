В России заявили о массированной атаке беспилотников

Российские военные сообщили, что в ночь на понедельник 59 БПЛА самолетного типа атаковали объекты на территории России.

Источник: Минобороны РФ

Детали: Россияне сообщили, что якобы все беспилотники уничтожены.

Реклама:

Дословно: "Очередными средствами ПВО уничтожено 59 украинских БПЛА. Два БПЛА уничтожено над территорией Московской области, сорок пять БПЛА уничтожено над территорией Брянской области, шесть - над территорией Курской области, три - над территорией Белгородской области и три - над территорией Тульской области".

Напомним: