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Удар росіян по Сумах: кількість загиблих зросла до 11, а поранених – до 89

Ірина БалачукПонеділок, 18 листопада 2024, 07:32
Удар росіян по Сумах: кількість загиблих зросла до 11, а поранених – до 89
Наслідки російського удару по Сумах. Фото ДСНС

Кількість загиблих у Сумах внаслідок російської атаки 17 листопада зросла до 11 людей.

Джерело: Суспільне з посиланням на в.о. міського голови Артема Кобзаря, ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "Станом на ранок кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до 11, з них 2 дитини. Ще 55 людей травмовано, з них 8 дітей".

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Деталі: Серед загиблих 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка.

Суспільне з посиланням на Кобзаря наводить іншу цифру поранених – 68, серед яких 10 дітей.

Згодом у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Сумах збільшилася до 89 людей, з них 11 дітей.

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За словами голови Сумської ОВА Ігоря Кальченка, у реанімації перебувають 11 людей, з них 6 дітей.

Передісторія:

Сумивійнажертвидіти
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