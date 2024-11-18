Удар росіян по Сумах: кількість загиблих зросла до 11, а поранених – до 89

Кількість загиблих у Сумах внаслідок російської атаки 17 листопада зросла до 11 людей.

Джерело: Суспільне з посиланням на в.о. міського голови Артема Кобзаря, ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "Станом на ранок кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до 11, з них 2 дитини. Ще 55 людей травмовано, з них 8 дітей".

Реклама:

Деталі: Серед загиблих 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка.

Суспільне з посиланням на Кобзаря наводить іншу цифру поранених – 68, серед яких 10 дітей.

Згодом у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Сумах збільшилася до 89 людей, з них 11 дітей.

РЕКЛАМА:

За словами голови Сумської ОВА Ігоря Кальченка, у реанімації перебувають 11 людей, з них 6 дітей.

Передісторія: