Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Удар россиян по Сумам: количество погибших возросло до 11, а раненых – до 89

Ирина БалачукПонедельник, 18 ноября 2024, 07:32
Удар россиян по Сумам: количество погибших возросло до 11, а раненых – до 89
Последствия российского удара по Сумам. Фото ГСЧС

Количество погибших в Сумах в результате российской атаки 17 ноября возросло до 11 человек.

Источник: Суспильне со ссылкой на и.о. городского головы Артема Кобзаря, ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "По состоянию на утро количество погибших в результате атаки увеличилось до 11, из них 2 ребенка. Еще 55 человек травмированы, среди них 8 детей".

Реклама:

Детали: Среди погибших 9-летний мальчик и 14-летняя девочка.

Суспильне со ссылкой на Кобзаря приводит другую цифру раненых – 68, среди которых 10 детей.

Позже в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших в результате ракетного удара по Сумах увеличилось до 89 человек, среди них 11 детей.

РЕКЛАМА:

По словам главы Сумской ОВА Игоря Кальченко, в реанимации находятся 11 человек, из них 6 детей.

Предыстория:

Сумывойнажертвыдети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗалужный считает, что большие прорывы на фронте невозможны до 2027 года

За отравлением Ющенко, вероятно, стоит Россия - разведка США рассекретила документ

В "расстрельные списки" РФ должны были войти учителя, журналисты, священники - Буданов

Канада заверила, что "придержится своих обязательств" по аресту Нетаньяху

Электропоезд сошел с рельсов из-за падения камней на Закарпатье

Трамп рассматривает Ричарда Гренелла на должность спецпосланника по вопросам Украины – Reuters

Все новости...
Сумы
Враг нанес удар баллистикой по критической инфраструктуре Сум: в городе пропал свет
Россияне ударили по многоэтажке в Сумах: 10 погибших, пол сотни раненых
В Сумах россияне попали ударным БпЛА в многоэтажку: среди пострадавших беременная
Последние новости
16:53
хоккей"Кременчуг" одолел одесский "Шторм", первая победа херсонского "Днепра" в чемпионате Украины
16:52
Зеленский: Благодаря программе "Зерно из Украины" от голода спасены 20 миллионов человек
16:49
Ученые нашли старейшее прямое доказательство воды на Марсе: он прилетел на Землю из космоса
16:37
У фирмы главы ассоциации деятелей игорного бизнеса отсудили 17 миллионов
16:17
В Украине создали карту уголовных дел времен Голодомора
16:10
Президент Европарламента призвала Германию предоставить Украине ракеты Taurus
15:59
Выборы президента в Румынии: за границей проголосовали уже более 100 тысяч
15:52
Полтавская "Ворскла" дома обыграла черкасский ЛНЗ в чемпионате Украины по футболу
15:51
Huawei планирует создать 100 000 приложений для своей операционной системы в течение года
15:30
видеоЗалужный считает, что большие прорывы на фронте невозможны до 2027 года
Все новости...
Реклама:
Реклама: