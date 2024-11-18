Удар россиян по Сумам: количество погибших возросло до 11, а раненых – до 89

Количество погибших в Сумах в результате российской атаки 17 ноября возросло до 11 человек.

Источник: Суспильне со ссылкой на и.о. городского головы Артема Кобзаря, ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "По состоянию на утро количество погибших в результате атаки увеличилось до 11, из них 2 ребенка. Еще 55 человек травмированы, среди них 8 детей".

Реклама:

Детали: Среди погибших 9-летний мальчик и 14-летняя девочка.

Суспильне со ссылкой на Кобзаря приводит другую цифру раненых – 68, среди которых 10 детей.

Позже в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших в результате ракетного удара по Сумах увеличилось до 89 человек, среди них 11 детей.

РЕКЛАМА:

По словам главы Сумской ОВА Игоря Кальченко, в реанимации находятся 11 человек, из них 6 детей.

Предыстория: