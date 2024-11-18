Удар россиян по Сумам: количество погибших возросло до 11, а раненых – до 89
Понедельник, 18 ноября 2024, 07:32
Количество погибших в Сумах в результате российской атаки 17 ноября возросло до 11 человек.
Источник: Суспильне со ссылкой на и.о. городского головы Артема Кобзаря, ГСЧС в Telegram
Дословно ГСЧС: "По состоянию на утро количество погибших в результате атаки увеличилось до 11, из них 2 ребенка. Еще 55 человек травмированы, среди них 8 детей".
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Детали: Среди погибших 9-летний мальчик и 14-летняя девочка.
Суспильне со ссылкой на Кобзаря приводит другую цифру раненых – 68, среди которых 10 детей.
Позже в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших в результате ракетного удара по Сумах увеличилось до 89 человек, среди них 11 детей.
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По словам главы Сумской ОВА Игоря Кальченко, в реанимации находятся 11 человек, из них 6 детей.
Предыстория:
- Вечером 17 ноября российская баллистическая ракета попала в многоквартирный жилой дом в Сумах: сообщалось о 10 погибших, среди которых 2 детей, и более 50 раненых.