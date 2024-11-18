В ОП не відповіли на запит УП щодо кількості радників Єрмака і їхніх задач
"Українська правда" звернулася до Офісу президента з запитом щодо загальної кількості радників керівника ОП Андрія Єрмака, але за місяць жодної відповіді не отримала.
Джерело: Українська правда
Деталі: Перший запит ми написали 17 жовтня і надіслали його на адресу, яка вказана у блоці "робота зі ЗМІ" press@apu.gov.ua. Ми просили дати відповідь на 5 запитань:
- Яка наразі загальна кількість радників у керівника ОП?
- Яка кількість з них штатні і позаштатні?
- Просимо надати перелік радників керівника ОП з зазначення того, з яких питань вони є радниками.
- Просимо надати інформацію про заробітну плату радників керівника ОП з початку 2024 року.
- Скільки було радників у керівника ОП у 2023 році?
Ми також звернулись з усним зверненням до генерального директора Директорату з питань інформаційної політики Офісу президента Ірини Побєдоносцевої.
Не отримавши відповіді упродовж понад 2 тижнів, 4 листопада ми повторно надіслали запит на ту ж адресу, яка вказана, як адреса для спілкування зі ЗМІ, і повторно звернулись з усним зверненням до Побєдоносцевої. Після першого звернення вона обіцяла дізнатися про долю запиту. На друге повідомлення у месенджерів, надіслане 4 листопада, гендиректорка Директорату з питань інформаційної політики ОП не відреагувала – воно залишилось непрочитаним.
Станом на 18 листопада жодної відповіді УП не отримала. Ми спробували дізнатися про долю запиту телефоном. Варто зазначити, що на сайті ОП у блоці "робота зі ЗМІ" не вказані жодні телефони. Два міські номери вказані лише у блоці "Написати звернення": один з них для органів влади, інший для громадян.
За номером, який має надавати довідки для громадян, нам допомогти не змогли – чоловік, який підняв слухавку, спершу відповів, що адреси press@apu.gov.ua не знає і порадив звернутися до преслужби. Номера пресслужби він не надав, але порадив подзвонити на телефон для довідок в ОП і спробувати написати запит через форму "Запит на інформацію" розміщену на сайті ОП.
За телефоном для довідок ОП ми не змогли отримати відповідь – упродовж кількох дзвінків там чути лише музику на фоні морських хвиль.
"Українська правда" також надіслала запит через форму "запит на інформацію" розміщену на сайті ОП.
Ми оприлюднимо відповідь, як тільки її отримаємо.