В ОП не відповіли на запит УП щодо кількості радників Єрмака і їхніх задач

"Українська правда" звернулася до Офісу президента з запитом щодо загальної кількості радників керівника ОП Андрія Єрмака, але за місяць жодної відповіді не отримала.

Джерело: Українська правда

Деталі: Перший запит ми написали 17 жовтня і надіслали його на адресу, яка вказана у блоці "робота зі ЗМІ" press@apu.gov.ua. Ми просили дати відповідь на 5 запитань:

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Яка наразі загальна кількість радників у керівника ОП? Яка кількість з них штатні і позаштатні? Просимо надати перелік радників керівника ОП з зазначення того, з яких питань вони є радниками. Просимо надати інформацію про заробітну плату радників керівника ОП з початку 2024 року. Скільки було радників у керівника ОП у 2023 році?

Ми також звернулись з усним зверненням до генерального директора Директорату з питань інформаційної політики Офісу президента Ірини Побєдоносцевої.

Не отримавши відповіді упродовж понад 2 тижнів, 4 листопада ми повторно надіслали запит на ту ж адресу, яка вказана, як адреса для спілкування зі ЗМІ, і повторно звернулись з усним зверненням до Побєдоносцевої. Після першого звернення вона обіцяла дізнатися про долю запиту. На друге повідомлення у месенджерів, надіслане 4 листопада, гендиректорка Директорату з питань інформаційної політики ОП не відреагувала – воно залишилось непрочитаним.

Станом на 18 листопада жодної відповіді УП не отримала. Ми спробували дізнатися про долю запиту телефоном. Варто зазначити, що на сайті ОП у блоці "робота зі ЗМІ" не вказані жодні телефони. Два міські номери вказані лише у блоці "Написати звернення": один з них для органів влади, інший для громадян.

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За номером, який має надавати довідки для громадян, нам допомогти не змогли – чоловік, який підняв слухавку, спершу відповів, що адреси press@apu.gov.ua не знає і порадив звернутися до преслужби. Номера пресслужби він не надав, але порадив подзвонити на телефон для довідок в ОП і спробувати написати запит через форму "Запит на інформацію" розміщену на сайті ОП.

За телефоном для довідок ОП ми не змогли отримати відповідь – упродовж кількох дзвінків там чути лише музику на фоні морських хвиль.

"Українська правда" також надіслала запит через форму "запит на інформацію" розміщену на сайті ОП.

скриншот з сайту ОП

Ми оприлюднимо відповідь, як тільки її отримаємо.