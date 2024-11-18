В ОП не ответили на запрос УП по количеству советников Ермака и их задачах

"Украинская правда" обратилась в Офис президента с запросом относительно общего количества советников руководителя ОП Андрея Ермака, но за месяц никакого ответа не получила.

Источник: Украинская правда

Детали: Первый запрос мы написали 17 октября и отправили его на адрес, указанный в блоке "работа со СМИ" press@apu.gov.ua. Мы просили дать ответ на 5 вопросов:

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Какое сейчас общее количество советников у руководителя ОП? Какое количество из них штатные и внештатные? Просим предоставить перечень советников руководителя ОП с указанием того, по каким вопросам они являются советниками. Просим предоставить информацию о заработной плате советников руководителя ОП с начала 2024 года. Сколько было советников у руководителя ОП в 2023 году?

Мы также обратились с устным обращением к генеральному директору Директората по вопросам информационной политики Офиса президента Ирине Победоносцевой.

Не получив ответа в течение более 2 недель, 4 ноября мы повторно направили запрос на тот же адрес, который указан, как адрес для общения со СМИ, и повторно обратились с устным обращением к Победоносцевой.

После первого обращения она обещала узнать о судьбе запроса. На второе сообщение в мессенджерах, отправленное 4 ноября, гендиректор Директората по вопросам информационной политики ОП не отреагировала – оно осталось непрочитанным.

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По состоянию на 18 ноября никакого ответа УП не получила. Мы попытались узнать о судьбе запроса по телефону. Стоит отметить, что на сайте ОП в блоке "работа со СМИ" не указаны никакие телефоны. Два городских номера указаны только в блоке "Написать обращение": один из них для органов власти, другой для граждан.

По номеру, который должен предоставлять справки для граждан, нам помочь не смогли – мужчина, который поднял трубку, сначала ответил, что адрес press@apu.gov.ua не знает и посоветовал обратиться в пресс-службу. Номера пресс-службы он не предоставил, но посоветовал позвонить на телефон для справок в ОП и попробовать написать запрос через форму "Запрос на информацию" размещенную на сайте ОП.

По телефону для справок ОП мы не смогли получить ответ – в течение нескольких звонков там слышна только музыка на фоне морских волн.

"Украинская правда" также направила запрос через форму "Запрос на информацию" размещенную на сайте ОП.

Скриншот с сайта ОП

Мы обнародуем ответ, как только его получим.