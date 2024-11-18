В ОП не ответили на запрос УП по количеству советников Ермака и их задачах
"Украинская правда" обратилась в Офис президента с запросом относительно общего количества советников руководителя ОП Андрея Ермака, но за месяц никакого ответа не получила.
Источник: Украинская правда
Детали: Первый запрос мы написали 17 октября и отправили его на адрес, указанный в блоке "работа со СМИ" press@apu.gov.ua. Мы просили дать ответ на 5 вопросов:
- Какое сейчас общее количество советников у руководителя ОП?
- Какое количество из них штатные и внештатные?
- Просим предоставить перечень советников руководителя ОП с указанием того, по каким вопросам они являются советниками.
- Просим предоставить информацию о заработной плате советников руководителя ОП с начала 2024 года.
- Сколько было советников у руководителя ОП в 2023 году?
Мы также обратились с устным обращением к генеральному директору Директората по вопросам информационной политики Офиса президента Ирине Победоносцевой.
Не получив ответа в течение более 2 недель, 4 ноября мы повторно направили запрос на тот же адрес, который указан, как адрес для общения со СМИ, и повторно обратились с устным обращением к Победоносцевой.
После первого обращения она обещала узнать о судьбе запроса. На второе сообщение в мессенджерах, отправленное 4 ноября, гендиректор Директората по вопросам информационной политики ОП не отреагировала – оно осталось непрочитанным.
По состоянию на 18 ноября никакого ответа УП не получила. Мы попытались узнать о судьбе запроса по телефону. Стоит отметить, что на сайте ОП в блоке "работа со СМИ" не указаны никакие телефоны. Два городских номера указаны только в блоке "Написать обращение": один из них для органов власти, другой для граждан.
По номеру, который должен предоставлять справки для граждан, нам помочь не смогли – мужчина, который поднял трубку, сначала ответил, что адрес press@apu.gov.ua не знает и посоветовал обратиться в пресс-службу. Номера пресс-службы он не предоставил, но посоветовал позвонить на телефон для справок в ОП и попробовать написать запрос через форму "Запрос на информацию" размещенную на сайте ОП.
По телефону для справок ОП мы не смогли получить ответ – в течение нескольких звонков там слышна только музыка на фоне морских волн.
"Украинская правда" также направила запрос через форму "Запрос на информацию" размещенную на сайте ОП.
Мы обнародуем ответ, как только его получим.