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Прикордонники показали, як збивають російську Х-101 в небі над Київщиною

Валентина РоманенкоПонеділок, 18 листопада 2024, 14:17
Прикордонники показали, як збивають російську Х-101 в небі над Київщиною
фото ДПСУ

Під час ракетної атаки російських окупаційних військ по Україні 17 листопада прикордонники на Київщині знищили ворожу крилату ракету.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Дослівно: "Виконуючи завдання з прикриття повітряного простору військовослужбовець Житомирського прикордонного загону на псевдо "Юта" спільно з побратимами зафіксував політ ракети. Негайно зреагувавши - захисник миттєво здійснив постріл з переносного зенітно-ракетного комплексу".

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Деталі: Зазначається, що влучним пострілом крилату ворожу ракету Х-101 було знищено в повітрі. Таким чином бійці ДПСУ запобігли можливим руйнуванням та жертвам.

Що передувало: 17 листопада російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах енергетичного сектору України 210 ракетами та БПЛА, з них 144 знищила українська ППО.

Прикордонна службаППОракетний ударКиївська область
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