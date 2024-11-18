Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пограничники показали, как сбивают российскую Х-101 в небе над Киевщиной

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 ноября 2024, 14:17
Пограничники показали, как сбивают российскую Х-101 в небе над Киевщиной
фото ГПСУ

Во время ракетной атаки российских оккупационных войск по Украине 17 ноября пограничники в Киевской области уничтожили вражескую крылатую ракету.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Дословно: "Выполняя задание по прикрытию воздушного пространства военнослужащий Житомирского пограничного отряда с позывным "Юта" совместно с собратьями зафиксировал полет ракеты. Немедленно среагировав - защитник мгновенно произвел выстрел из переносного зенитно-ракетного комплекса".

Реклама:

Детали: Отмечается, что метким выстрелом крылатая вражеская ракета Х-101 была уничтожена в воздухе. Таким образом бойцы ГПСУ предотвратили возможные разрушения и жертвы.

Что предшествовало: 17 ноября российские оккупанты осуществили комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины 210 ракетами и БПЛА, из них 144 уничтожила украинская ПВО.

Пограничная службаПВОракетный ударКиевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В "расстрельные списки" РФ должны были войти учителя, журналисты, священники - Буданов

Канада заверила, что "придержится своих обязательств" по аресту Нетаньяху

Электропоезд сошел с рельсов из-за падения камней на Закарпатье

Трамп рассматривает Ричарда Гренелла на должность спецпосланника по вопросам Украины – Reuters

ISW: Россия расхваливает новую ракету "Орешник", но эксперты сомневаются в ее инновационности

Президент Грузии Зурабишвили: Кто войдет в парламент, войдет в Россию

Все новости...
Пограничная служба
Пограничники отбили штурм возле Волчанска: 12 оккупантов остались лежать на свежем снегу
Пограничники уничтожили триколоры РФ, которые вражеская ДРГ установила на Черниговщине
На границе с Черниговщиной солдаты РФ установили триколор: в ГПСУ разъяснили ситуацию
Последние новости
13:59
БоксНе хотел ему навредить: Усик прокомментировал первый бой против Фьюри
13:38
Чиновники США встретились с телекоммуникационщиками из-за угрозы хакерства со стороны КНР
13:25
В ЕС чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов
13:03
В "расстрельные списки" РФ должны были войти учителя, журналисты, священники - Буданов
12:50
фотоПомогли дроны и Google Earth: ученые обнаружили каналы, которые 4000 лет назад построили предшественники мая
12:34
Литва профинансирует производство дальнобойных дронов, в том числе "Паляницу"
12:16
Правительство изменило порядок бронирования от мобилизации
11:58
Издевался над женой и выгонял из дома: в Киеве мужа наказали за домашнее насилие
11:55
баскетболУкраина – Израиль: превью матча отбора на чемпионат Европы-2025
11:52
Новая ракета, которой РФ ударила по Днепру, не имела взрывчатки и не вызвала разрушений - BILD
Все новости...
Реклама:
Реклама: