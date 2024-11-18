Пограничники показали, как сбивают российскую Х-101 в небе над Киевщиной

Во время ракетной атаки российских оккупационных войск по Украине 17 ноября пограничники в Киевской области уничтожили вражескую крылатую ракету.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Дословно: "Выполняя задание по прикрытию воздушного пространства военнослужащий Житомирского пограничного отряда с позывным "Юта" совместно с собратьями зафиксировал полет ракеты. Немедленно среагировав - защитник мгновенно произвел выстрел из переносного зенитно-ракетного комплекса".

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Детали: Отмечается, что метким выстрелом крылатая вражеская ракета Х-101 была уничтожена в воздухе. Таким образом бойцы ГПСУ предотвратили возможные разрушения и жертвы.

Что предшествовало: 17 ноября российские оккупанты осуществили комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины 210 ракетами и БПЛА, из них 144 уничтожила украинская ПВО.