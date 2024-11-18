Повітряні сили: Руйнування і загибель людей в Одесі 18 листопада спричинив збитий "Іскандер"

Повітряні сили уточнюють, що 18 листопада в густонаселеному районі Одеси впали уламки збитої ППО балістичної ракети "Іскандер-М", спричнивши руйнування та загибель людей.

Джерело: командування ПС ЗСУ в соцмережах

Дослівно: "Об 11.57 ворог атакував Одесу балістичною ракетою "Іскандер-М", яку було збито протиповітряною обороною. На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя. Є загиблі та поранені. Висловлюємо співчуття рідним та близьким".

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фото прокуратури

фото прокуратури

Деталі: Крім того, об 11.45 на підльоті до Одеси засобами ППО було збито ворожий БпЛА "Орлан-10", який імовірно був направлений, для здійснення повітряної розвідки.

Повітряні сили нагадують: ворог підступний та безжальний. Одеса постійно під прицілом окупантів – терористи навмисно завдають ударів ракетами різних типів та ударними БпЛА по густонаселених містах, знаючи, що будуть жертви серед цивільного населення.

Усіх громадян закликають не ігнорувати повітряну тривогу та швидко реагувати на попередження.

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фото прокуратури

Що передувало: Російська армія в понеділок вдень завдала ракетного удару по Одесі, в результаті чого загинули 10 цивільних. Серед загиблих – медики, поліцейські, звичайні цивільні люди.

За даними ОВА, поранено майже 4 десятки людей, в тому числі 4 дитини віком 7, 10 та двоє 11 років. Діти у стані середньої ступеню важкості шпиталізовані. Також у лікарнях 30 дорослих, з них троє у вкрай важкому стані.